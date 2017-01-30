Власти Хабаровска и Биробиджана отказали организаторам в проведении гей-парадов

Организаторам шествий и митингов в поддержку лиц гомосексуальной ориентации не удалось согласовать проведение мероприятий с властями Хабаровска и Биробиджана. Начальник организационно-методического отдела управления делами администрации Хабаровска Максим Шемчук сообщил что в проведении двух митингов на Комсомольской площади и площади Ленина, а также шествия по улице Волочаевской отказано из-за несоответствия целей заявителей ряду правовых актов.

"Мы проинформировали их о том, почему митинги и шествие не могут состояться, руководствуясь статьей 6.21 КоАП РФ (Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних), Конституцией РФ, а также законом о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", - сказал М.Шемчук.

Он уточнил, что провести митинги и шествие активисты хотели 7 февраля, предполагалось участие 300 человек в каждом мероприятии.

М.Шемчук напомнил, что уведомления на проведение пикета в поддержку сексуальных меньшинств подавались в хабаровскую мэрию в 2015 году. Тогда администрация не рекомендовала проводить мероприятие в связи вызванным информацией об этих планах широким резонансом среди населения и угрозой жизни и здоровью участников. В 2014 году согласованную с властями акцию "Радуга над Амуром", которую намеревались провести в Хабаровске местные ЛГБТ-активисты, сорвали местные жители.

Активист ЛГБТ-движения Николай Алексеев сообщил на своей странице в соцсети, что Хабаровский край стал 68 субъектом РФ, запретившим шествие гей-парада и правозащитные ЛГБТ-митинги.

"Основания все те же - ФЗ о запрете гей-пропаганды. Будем обращаться в суды и доводить дело до ЕСПЧ, если потребуется", - написал Н.Алексеев.

В свою очередь в пресс-службе администрации Биробиджана агентству сообщили, что запланированные активистами ЛГБТ-движения на 6 февраля два митинга и шествия в центре города не состоятся.

"Заявителям отказано. Причина - законодательство РФ, поддерживающее семейные ценности", - сказала начальник управления внутренней политики городской администрации Татьяна Кайдыш.

Она уточнила, что в администрацию Биробиджана впервые поступили заявки на проведение подобных мероприятий. "Интерфакс-Дальний Восток"