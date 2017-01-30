Малый и средний бизнес Дальнего Востока получил полтора млрд рублей на развитие

За первые три месяца реализации программы «Доступный кредит для МСП» Фонд развития Дальнего Востока профинансировал 119 проектов, сообщила пресс-служба Фонда. Сумма займов превысила 1,5 млрд рублей.

Из участников программы наиболее активны бизнесмены, которые предлагают новые сервисные услуги. Так, небольшая медицинская компания из Хабаровского края с помощью кредита расширила перечень современных диагностических услуг для населения, сократила время ожидания результатов обследований и увеличила количество приемов пациентов. Инвестиции от Фонда также позволяют предприятиям, которые опираются на свои производственные мощности, проводить обновление оборудования. Благодаря этому, бизнесмены планируют повысить эффективность производства и снизить эксплуатационные издержки. Треть от всех реализованных проектов направлена именно на модернизацию производства.

По данным Фонда развития Дальнего Востока, более 30% предпринимателей намерены расширяться, в том числе с помощью кредитов. Например, производитель мебели из Комсомольска-на-Амуре намерен возобновить строительство цеха мебельной фабрики. Всего же, по планам Фонда, до конца года будет реализовано около 500 проектов. Объем инвестирования по ним оценивается в 10 млрд рублей. ИА «Хабаровский край сегодня»