Такой конкурс проводится в городе на протяжении нескольких лет с целью демонстрации успешного опыта реализации молодежных добровольческих инициатив, выявления наиболее эффективных технологий реализации проектов в сфере добровольчества. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.
Принимают в нем участие представители детских и молодежных общественных объединений в возрасте от 14 до 30 лет, осуществляющие добровольческую деятельность на территории краевого центра. Но если раньше по итогам состязания определяли лишь одного победителя, то с этого года лучших волонтеров будут определять в нескольких номинациях: «Доброволец года» (персональная номинация), «Доброволец года - командир добровольческого отряда», «Доброволец года – лидер добровольческой деятельности», «Доброволец года в направлении ЗОЖ», «Доброволец года – инициатор патриотических добровольческих акций», «Доброволец года – инициатор социальных акций».
Конкурс пройдет в два этапа. Во время заочного, с 10 по 30 ноября, претенденты на победу представят на суд жюри вместе с заявкой презентацию опыта добровольческой и организаторской деятельности; портфолио и эссе на тему «Я доброволец, и это значит…».
Оценив эти материалы, конкурсная комиссия утвердит список участников очного этапа, который пройдет с 1 по 4 декабря и включит в себя следующие конкурсные испытания: творческую самопрезентацию, предоставление фоторабот на тему «Добро в каждом», презентацию добровольческой и организаторской деятельности. После подведения итогов конкурса его победитель в номинации «Доброволец года» может быть рекомендован организаторами на участие во Всероссийском конкурсе «Доброволец России».
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