Биробиджанский "Водоканал" с января включил в договора с городскими учреждениями оплату за сточные воды, сообщается в информационном письме предприятия.
"В соответствии с рекомендациями комитета тарифов и цен правительства Еврейской АО предприятие теперь учитывает объем неорганизованного сброса поверхностных сточных вод, к которым относятся дождевые, талые, грунтовые и поливомоечные сточные воды", - говорится в сообщении.
Отмечается, "Водоканал" при отведении неучтенных стоков несет затраты на электричество с учетом дополнительной нагрузки на канализационные насосные станции, а также на очистку этих вод и на оплату за негативное воздействие на окружающую среду. В тариф на водоотведение, который является одним из самых низких на Дальнем Востоке, эти расходы не включались.
Уточняется, что объем неучтенных стоков в Биробиджане превышает 4,3 тыс. кубических метров.
Отмечается также, что объемы неорганизованных стоков от снега, дождя, грунтовых и моечных вод "Водоканал" учитывает в рамках закона о водоснабжении и водоотведении, постановления правительства РФ о правилах организации коммерческого учета сточных вод и других правовых актов.
"Расчет объема поверхностных сточных вод не является налогом, а лишь учитывает нормативное количество стоков, попадающих в централизованные системы водоотведения на земельном участке организации, подключенной к городской системе водоотведения", - уточняется в сообщении.
Сообщается также, что если организация установит прибор учета на водоотведение, сточные воды будут оплачиваться по фактическому объему. Это должно стать стимулом для энергоресурсосбережения в городе, считают в "Водоканале".
Отмечается, что практика оплаты стоков от дождя и снега в России применяется Санкт-Петербурге, Новгороде и Петропавловске-Камчатском. "Интерфакс-Дальний Восток"
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