Получателям "дальневосточного гектара" будет доступен кредит под 8% годовых - Галушка

Получатели "дальневосточного гектара", которыми с 1 февраля могут стать все граждане России, получат возможность взять кредит под 8% годовых, сообщил министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

"Вместе с Почта банком такой продукт готов, и предполагается, что у получателей "дальневосточного гектара" будет возможность взять кредит под невысокий процент - около 8% годовых. Такой продукт сегодня Фондом развития Дальнего Востока и Почта банком подготовлен", - сказал А.Галушка журналистам в среду в Москве.

Кроме того, по его словам, на сайте Надальнийвосток.рф систематизированы уже имеющиеся меры поддержки, "стыкующиеся" с получением дальневосточного гектара.

"Это и микрозаймы, и лизинг сельхозтехники, это и получение на льготных условиях квоты на вырубку древесины и последующее строительство деревянного дома и так далее", - сообщил министр.

А.Галушка уточнил, что за первые 11 часов действия третьего этапа программы выдачи "дальневосточного гектара" оформлено около 2 тыс. заявок.

"Напомню, что за четыре месяца реализации второго этапа - а он наиболее репрезентативен, когда вся дальневосточная земля стала доступной жителям Дальнего Востока, - было получено 40 тыс. заявок. За первые 11 часов мы получили 5% от того, чтобы было за четыре месяца", - сказал министр.

Он уточнил, что наиболее востребованным за первые часов реализации третьего этапа проекта стал Приморский край (свыше 600 заявок на участки), Хабаровский край (более 400 заявок) и Якутия (более 200 заявок).

"Благодаря тем заявкам, которые поступили сегодня в Приморье, в целом сегодня этот регион на первом месте с учетом всех предыдущих этапов. Ранее это была Якутия", - добавил А.Галушка.

За все время реализации проекта подано около 200 заявок на получение гектара на Курильских островах. "Первые несколько десятков таких участков оформлены. Сегодня в рамках начала третьего этапа реализации закона о дальневосточном гектаре, когда это право возникло у всех без исключения граждан Российской Федерации, более 20 заявок подано за первые 11 часов. И время будет показывать заинтересованность граждан России в получении земли на Курильских островах", - сказал министр.

А.Галушка также сообщил, что Росреестр, являющийся оператором портала Надальнийвосток.рф, учел опыт предыдущих этапов. "Он (сайт - ИФ) рассчитан на повышенные нагрузки", - сказал министр.

По его словам, в первые утренние часы на сайте было одновременно более 15 тыс. пользователей, и при этом сайт работал.

Заместитель руководителя Росреестра Андрей Приданкин сообщил в свою очередь, что Росреестр утроил мощности сервера.

"Вау-эффект (эффект массового обращения - ИФ) привел к тому, что наши пользователи обрушили два предыдущих раза наш сервер. В этот раз мы готовились гораздо лучше. Росреестр, готовясь к третьему этапу, фактически утроил мощности, которые были изначально. Система ориентировалась изначально на 5 тыс. одновременно работающих пользователей. Мы заложили сценарий трехкратного запаса прочности, то есть 15 тыс. То есть, когда она выходит за 16 тыс., происходят задержки", - сказал А.Приданкин.

А.Галушка также пообщался с посетителем МФЦ района Дорогомилово, оформлявшим онлайн заявку на гектар в Свободненском районе Амурской области.

"Перспективный район, кстати, очень. Там планируется реализация очень крупных проектов - будут строиться современные газохимические и газоперерабатывающие производства, то есть ожидается высокая экономическая активность. Огромные инвестиции - более 1 трлн. рублей", - сообщил А.Галушка.

Он поинтересовался, что будет делать с гектаром будущий владелец. Тот ответил, что планирует, скорее всего, переехать туда жить и построить дом, добавив, что его отец родился на Дальнем Востоке, а сам он там никогда не был.

"На Дальнем Востоке 300 дней в году солнце. Если ехать за солнцем, то это на Дальний Восток", - сказал министр.

По его словам, земли, которая возможна к предоставлению, больше, чем граждан Российской Федерации. "Если все 145 млн граждан России захотят получить землю на Дальнем Востоке, то хватит и еще останется. На сегодняшний день более 180 млн гектар на Дальнем Востоке возможно к предоставлению, и это еще не предел. Есть еще скрытые резервы, не до конца проявленные ситуации, когда есть возможность увеличить площадь предоставляемых земель", - отметил он.

Также А.Галушка сообщил, что требование к получателям одно - освоить землю. Если этого не происходит, то она без всяких штрафных санкций возвращается государству.

Министр также сказал, что на круглосуточно работающую горячую линию за все время ее работы поступило более 80 тыс. обращений. "На вопросы, которые возникают у граждан по работе федеральной информационной системы, получению "дальневосточного гектара" в рамках работы прямой линии можно получить ответ", - сообщил А.Галушка.

Помимо работы горячей линии министерство попросило депутатов-дальневосточников в ходе прямого общения с избирателями поднимать проблемы, возникающие в ходе реализации закона о гектаре. "Для нас очень важно, чтобы все было без каких-либо проблем у людей, удобно, комфортно, чтобы по максимуму та земля, которая может быть предоставлена гражданам России, была предоставлена", - сообщил министр.

Как сообщалось, федеральный закон о "дальневосточном гектаре" вступил в силу 1 июня 2016 года. С этой даты выбрать участок земли жители Дальнего Востока могли в "пилотном" муниципальном образовании своего субъекта.

С 1 октября земельные участки стали доступны дальневосточникам на всей территории региона. С 1 февраля 2017 года гектар предоставляется всем гражданам РФ, независимо от их места жительства. "Интерфакс-Дальний Восток"