Декларацию по «дальневосточному гектару» опубликуют в течение недели

Председатель общественного совета Минвостокразвития Сергей Габестро рассказал, что на этой или следующей неделе ведомство планирует обнародовать декларацию, по которой каждый владелец «дальневосточного гектара» через четыре года после получения должен будет отчитаться об освоении земельного участка.

«Что касается освоения, сейчас уже министерство совместно с общественным советом, с экспертной группой разработало простую декларацию, которая прошла согласование и утверждена. Эта декларация будет в ближайшее время в открытом доступе, в том числе на сайте министерства», — сказал Сергей Габестро.

Он отметил, что «власть не настроена отбирать землю», а планирует оказывать всяческое содействие гражданам для развития и освоения участков. Согласно последним данным Минвостокразвития, с начала третьего этапа программы подано более 3 тыс заявок из разных регионов России. Напомним, с 1 февраля взять «дальневосточный гектар» могут все жители России, за этот день в системе «НаДальнийВосток.РФ» зафиксировано 182 тыс заходов.

По словам главы Минвостокразвития Александра Галушки, большой интерес к программе проявили жители из разных регионов страны. Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт в интервью агентству рассказал, что Хабаровский край готов встретить всех прибывших за бесплатным наделом, более 40% площади региона разрешены для выдачи гектаров. ИА «Хабаровский край сегодня»