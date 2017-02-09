Экспортные перевозки круглого леса из порта Де-Кастри Хабаровского края в Японию после трехлетнего перерыва возобновило ОАО "Сахалинское морское пароходство" (САхМП), сообщается на сайте пароходства.
"В последние годы Япония не закупала в России лес. После трёхлетнего перерыва от одной из японских компаний СахМП поступил заказ на поставку 7 тыс. кубометров лиственницы из порта Де-Кастри в японский порт Кисарадзу", - говорится в сообщении.
В настоящий момент в порту Де-Кастри идет погрузка леса на теплоход "Шантар" СахМП, который в ближайшие дни отправится в японский порт.
В пароходстве также отмечают, что ранее традиционно поставки круглого леса осуществлялись в порты Китая и Японии. "Интерфакс-Дальний Восток"
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