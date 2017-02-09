Росту доходов населения Дальнего Востока Госдума уделит особое внимание

Вице-премьер Ольга Голодец заявила на правительственном часе в Госдуме, что нужно уделить особое внимание росту доходов населения на Дальнем Востоке. «То, насколько упали доходы на Дальнем Востоке, превзошло среднероссийские показатели. В настоящее время министерство Дальнего Востока внесло в правительство так называемую демографическую концепцию, и позиция всего социального блока, — что в этой программе должны быть четко обозначены пути повышения доходов населения», — сказала Голодец.

Она отметила, что на Дальнем Востоке растут прибыли, идут инвестиции, а доходы населения падают. «Это должно быть исправлено», — отметила вице-премьер. Концепция демографического развития Дальнего Востока была передана на подпись премьер-министру России в январе. Программа содержит в себе конкретный набор мероприятий по стимулированию рождаемости. Это налоговые льготы, пособия при рождении детей, решение жилищных проблем. ИА «Хабаровский край сегодня»