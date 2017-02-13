Верховный суд РФ определил, когда «письма счастья» из ГИБДД недействительны

Верховный суд РФ разъяснил, когда выписанное ГИБДД постановление о штрафе является недействительном – настойчивый водитель из Пермского края прошел до высшей инстанции и доказал свою правоту в одном из аспектов. Как сообщает сайт ведомства, летом 2012 года Центр автоматизированной фиксации правонарушений ПДД определил, что водитель превысил допустимую скорость.

Мужчина получил копию постановления, в котором отсутствовали сведения об электронной цифровой подписи должностного лица, вынесшего его - таким образом, юридическая сила документа не была подтверждена. Поэтому водители не всегда обязаны реагировать на «письма счастья» от госавтоинспекции. Если уведомления о нарушении Правил дорожного движения оформлены неверно, то автовладелец не понесет никакой ответственности, - отметили в ведомстве.

- На территории Хабаровского края сейчас работают несколько пунктов «Рубеж», фиксирующих нарушения в автоматическом режиме, - рассказала начальник Центра автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД УМВД России по Хабаровскому краю Светлана Мерецкая. – Один установлен на автомобиле госавтоинспекции, работают 15 передвижных комплексов и 15 стационарных, с охватом 22 зон ответственности.

В 2016 году системы автоматической фиксации ПДД направили хабаровским автолюбителям 366 163 «письма счастья», 168 819 водителей согласились с фактом нарушения и оплатили штрафы с 50% скидкой. На конец года погашены около 360 тыс административных нарушений, но в эту цифру не вошли граждане, чьи превышения скорости или другие пойманные фотокамерами ГИБДД огрехи автовладельцев произошли в декабре, в самом конце года.

- Бывают случаи, когда граждане подают протест на получение постановления о штрафе и добиваются его отмены, - отмечает Светлана Мерецкая. – Часто это происходит тогда, когда в момент нарушения правил дорожного движения за рулем транспортного средства находился другой человек, и граждане могут это доказать. ИА «Хабаровский край сегодня»