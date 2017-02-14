Экс-губернатор Александр Хорошавин этапирован в Южно-Сахалинск

Экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина во вторник утром доставили на Сахалин рейсовым самолетом "Аэрофлота" из Москвы, сообщили в правоохранительных органах.

"Хорошавин доставлен. Сейчас находится в следственном изоляторе Южно-Сахалинска, где будет находится все время рассмотрения уголовного дела в суде", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, предварительные слушания по уголовному делу в отношении бывшего губернатора Сахалинской области А. Хорошавина и ряда его подчиненных, обвиняемых в получении взятки в особо крупном размере, назначены Южно-Сахалинским городским судом на следующий понедельник - 20 февраля.

Предварительное слушание будет проходить в формате закрытого судебного заседания.

В начале февраля генеральная прокуратура РФ заявила о том, что направила в суд уголовное дело в отношении бывшего губернатора Сахалинской области - председателя правительства области А.Хорошавина, его заместителя Сергея Карепкина, советника губернатора Андрея Икрамова и министра сельского хозяйства, торговли и продовольствия области Николая Борисова.

Обвиняемым инкриминируется получение взятки на общую сумму около 522 млн рублей за период с 2009 по 2015 год.

В зависимости от роли и степени участия фигуранты обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 290 УК РФ (получение взятки) и ст. 174 УК РФ (легализация денежных средств, добытых преступным путем), отметил представитель генпрокуратуры.

По данным предварительного следствия, "Хорошавин, Карепкин, Икрамов и Борисов в составе организованной группы в период с 2009 по 2015 гг. систематически получали от предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Сахалинской области, взятки в крупном и особо крупном размере за право выполнения работ по государственным контрактам, получение субсидий из федерального и областного бюджетов, своевременную приемку и оплату выполненных работ". "Интерфакс-Дальний Восток"