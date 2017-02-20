В Хабаровск доставлен Огонь III Зимних Всемирных военных игр

18 февраля в Хабаровск был доставлен Огонь III Зимних Всемирных военных игр. Из штаба Восточного Военного округа в сопровождении почетного кортежа лампада прибыла в СЗК «Платинум Арена», где Губернатор края Вячеслав Шпорт дал старт Эстафете. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

«Для нас большая честь и ответственность сегодня принимать Огонь III Всемирных военных игр. Наш регион заслужил это право, ведь за последние годы Хабаровский край стал спортивным центром всего Дальнего Востока. Город Хабаровск является Городом воинской Славы, а регион - оборонным форпостом России. Мы делаем свой вклад в обороноспособность страны, создание мощной армии», - отметил Губернатор края Вячеслав Шпорт.

В Эстафете в Хабаровске участие приняли 2017 человек – среди них известные спортсмены, военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации, учащиеся детско-юношеских спортивных школ, представители Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Они передавали лампаду из рук в руки. В конце мероприятия лампаду вручили послу Игр.

Перед зрителями выступили лучшие творческие коллективы края, в том числе Ансамбль песни и пляски Восточного военного округа, а также российская рок-группа «7Б».

Напомним, решение о проведении III зимних Всемирных военных игр в России было принято 22 мая 2015 года в Кувейте на 70-й Генеральной ассамблее Международного совета военного спорта — крупнейшей спортивной организации, объединяющей 135 стран. Главным организатором подготовки военных игр стал Центральный спортивный клуб Армии. Инициатором проведения Игр на олимпийских объектах в Сочи выступил лично министр обороны Сергей Шойгу.

Спортивная программа предусматривает состязания по семи видам спорта, в том числе, биатлону, лыжным гонкам, горнолыжному спорту, спортивному ориентированию на лыжах, ски-альпинизму, скалолазанию в помещении и шорт-треку.

Планируется, что участие в Играх примут более 4 тысяч спортсменов из 60 стран. Среди них будет разыграно 44 комплекта наград в личных и командных соревнованиях. От восточного военного округа подготовлены четыре военных спортсмена, которые будут представлять дальневосточный регион на III Зимних Всемирных военных играх. Это заслуженный мастер спорта России Анастасия Кравченко, мастера спорта России Владимир Игнатов, Сергей Клячин, и Николай Шорохов. Они представляют такие виды спорта как биатлон, спортивное ориентирование и альпинизм.