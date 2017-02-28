Приморье – самый популярный регион России по экотуризму

Приморский край возглавил рейтинг самых популярных по экологическому туризму регионов России. Исследование проведено сервисом поиска отелей RoomGuru.ru по данным броней отелей рядом с национальными природными парками и заповедниками. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора Приморья.

Также в первую десятку входят Красноярский край, Московская область, Вологодская область, Алтайский край, Республики Карелия, Хакасия, Бурятия, Коми и Камчатский край. По информации RoomGuru.ru, туристы, посещающие Приморье, платят за проживание в гостинице в среднем три тысячи рублей в сутки. Справочно. Российский сайт RoomGuru.ru по данным премии World Travel Awards признан лучшим в мире сайтом для поиска отелей за последние четыре года.

Напомним, 2017 год объявлен в России Годом экологии и Годом особо охраняемых территорий. По мнению сотрудников Туристско-информационного центра Приморского края, в связи с тематикой года экологический туризм в нашем регионе станет еще более популярным. «У наших сотрудников уже есть полезная информация для туристов, желающих посетить приморские заповедники и особо охраняемые территории, и наши сотрудники могу помочь с планированием эко-маршрутов.

Природные заповедники занимают около 20% территории нашего края, а также у нас расположен объект Всемирного наследия ЮНЕСКО – Сихотэ-Алинский горный хребет. Для иностранных туристов, особенно из Европы, это весомый “аргумент”, чтобы приехать в край. Также у нас расположены такие удивительные места, как единственный в России Морской биосферный заповедник или уникальный нацпарк “Земля леопарда”, а также единственная в мире островная тисовая роща на острове Петрова и другие потрясающей красоты места, в которые доступ туристам хоть и ограничен, но возможен», – отметила директор центра Дарья Гусева.

Она также добавила, что в 2017 году Туристско-информационный центр окажет поддержку в организации ознакомительных туров для журналистов и фотографов. Отметим, всего в Приморье расположено около 900 памятников природы, в том числе 13 заказников, три национальных парка, ботанические сады, озера, водопады и другие интересные для любителей экологического туризма достопримечательности. Также на территории края в Хасанском районе под Нарвинским перевалом в прошлом году открыт первый в России 575-метровый экологический тоннель. В этом месте исторически проходили миграционные тропы дальневосточных леопардов.