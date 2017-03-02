Авиакомпания "Аврора" 3 марта приступает к выполнению регулярных полётов по маршруту Владивосток - Комсомольск-на-Амуре

К выполнению регулярных полетов по маршруту Владивосток - Комсомольск-на-Амуре - Владивосток " в пятницу приступает "Аврора" (входит в группу "Аэрофлот), сообщила в четверг пресс-служба авиакомпании. Новый рейс из Владивостока в один из промышленных центров Дальневосточного региона будет осуществляться дважды в неделю.

Обслуживать новую линию будут воздушные суда DHC 8-400, рассчитанные на 70 пассажиров.

Время в пути составит 2 часа 10 минут.

В сообщении говорится, что для комфорта пассажиров предусмотрены удобные стыковки рейсов в/из Комсомольска-на-Амуре с рейсами из/в Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Пекин, Сеул.

В настоящее время флот авиакомпании "Аврора" насчитывает 24 самолета: 10 Airbus A319, 11 DHC-8 и три внутрирегиональных самолета DHC-6.

Контрольный пакет (51%) АО "Авиакомпания "Аврора" принадлежит ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии", 49% - правительству Сахалинской области. "Интерфакс-Дальний Восток"