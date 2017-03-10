Обзор ночных происшествий за 10 марта 2017 года в Хабаровске. ВИДЕО

Из-за толстого слоя льда, который появился на дороге от подтаявших на обочинах сугробов, в аварию попала автолюбительница, ехавшая с невысокой скоростью. При выезде из дворов на улицу Рабочий городок «Мицубиши Галант» врезался в припаркованную у обочины «Тойоту Калдину». Девушка, управлявшая седаном, утверждает, что нажала на педаль тормоза, однако ее машина заскользила вбок.

Водитель «Калдины» искренне жалел начинающую автолюбительницу и готов был отпустить ее с миром. Последствия от аварии были незначительными. Девушка же настаивала на оформлении происшествия, решив наказать дорожников за царапины на двери «Мицубиши».

Местные жители сообщили, что на этот спуск съемочной группе можно приезжать в любое время дня и ночи: за сутки здесь бывает по две-три аварии.

Перекресток с улицей Правобережной и подъем по Салтыкова-Щедрина во втором часу ночи залило холодной водой. Поток оказался мощным, и у перекрестка в первые же минуты образовалась запруда.

Ливневая канализация оказалась не готова принять обширный поток, который брал свое начало у здания промбазы. Разбуженные среди ночи сторожа почти сразу нашли аварийный источник, но он оказался под замком.

Не дожидаясь приезда сантехника предприятия, сторожа взломали помещение с вентилями и убедились, что порыв магистральной трубы с холодной водой случился именно в этой пристройке. Охранники собственными силами перекрыли задвижку, но все же вызвали аварийную бригаду, чтобы специалисты убедились в том, что все сделано правильно.

MestoproTV