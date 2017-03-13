Росавиация утвердила специальные тарифы на авиабилеты для дальневосточников

Как сообщает сайт Росавиации, период субсидированных перевозок не изменился. Как и в прошлые годы, авиаперевозчики будут возить пассажиров с 1 апреля по 31 октября включительно.

Это дети и молодежь до 23 лет, женщины возрастом старше 55 лет, мужчины - старше 60 лет, и инвалиды I группы любого возраста и сопровождающее его лицо, а также лицо, сопровождающее ребенка-инвалида, и инвалид с детства II или III группы. Поездки для этих категорий жителей Хабаровского края субсидируются по семи направлениям. Хабаровск – Москва – 7200 рублей, полеты будут осуществлять АО Авиакомпания «Аэрофлот-Российские авиалинии» и ООО «Северный ветер».

Столько же будет стоить билет в Москву из Комсомольска-на-Амуре компанией авиакомпанией «ВИМ-АВИА». Хабаровск – Екатеринбург – 6200 рублей, перевозчик авиакомпания «Уральские авиалинии». В списке субсидированных маршрут Хабаровск-Владивосток за 1800 рублей. Перевозчики авиакомпании «Аэрофлот-Российские авиалинии» и «Авиакомпания «Сибирь». Хабаровск – Новосибирск – 5700 рублей. На этом направлении будут работать АО «Авиакомпания «Аэрофлот-Российские авиалинии», ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии», ПАО «Авиакомпания «Сибирь». Хабаровск - Санкт-Петербург 7300 рублей.

Полеты выполняет авиакомпания «Уральские авиалинии». Хабаровск-Симферополь - 8000 рублей («Авиакомпания Икар»). Всего 10 российских авиаперевозчиков будут выполнять субсидируемые полеты по 50 направлениям с Дальнего Востока в европейскую часть страны, и дополнительно - по 6 направлениям в пределах Дальневосточного федерального округа для перевозки детей в ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Океан». На реализацию программы субсидирования из федерального бюджета выделено 2,9 млрд рублей. ИА «Хабаровский край сегодня»