Снег и метель прогнозируют синоптики в северных районах Хабаровского края

В ближайшие два дня в северных районах края резко ухудшится погода. По данным Дальневосточного гидрометцентра, в эту часть региона придет мощный циклон, который принесет снегопады, а также вызовет усиление ветра до 20-25 м/с. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

С 11 по 12 апреля в его эпицентре окажутся Аяно-Майский, Охотский и Тугуро-Чумиканский районы. Также под удар стихии могут попасть все прилегающие территории.

«Центр циклона сейчас находится над северными территориями Хабаровского края, - сообщают синоптики. – Стихия смещается на северо-восток со скоростью 5-10 км/ч. В районах наблюдаются снег, юго-западный ветер. Максимальные порывы зарегистрированы в Аяно-Майском районе - до 15 м/с. Ухудшение метеообстановки предполагается в первой половине суток».

В связи с циклоном спасатели предупреждают о риске возникновения ЧС на объектах транспорта, энергоснабжения, ЖКХ. Вероятны обрывы линий связи, ЛЭП, обрушения слабо укрепленных конструкций. Главам муниципальных образований рекомендовано принять комплекс превентивных мер по снижению риска ЧС и минимизации их последствий.

Жителям рекомендуется позаботиться о личной безопасности. Во время циклона на дорогах возможен снежный накат и гололед. Желательно отказаться от длительных поездок на собственном автотранспорте, отложить походы на рыбалку и охоту.

При возникновении любых нештатных ситуаций необходимо немедленно сообщать по единому телефону спасения – «112».