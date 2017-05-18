Дальневосточный федеральный округ в 2016-2020 годах получит 5,2 млрд рублей на развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и массовым спортом, включая спортивные объекты шаговой доступности, сообщает в четверг пресс-служба Минвостокразвития.
Соответствующие средства предусмотрены в "дальневосточном разделе" новой редакции федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы".
Согласно новой редакции ФЦП, на Дальнем Востоке к 2020 году будет создано шесть физкультурно-оздоровительных комплексов для массового спорта.
Также программой предусматривается строительство и реконструкция инфраструктуры для подготовки спортсменов сборных команд РФ и тренеров в спортивных центрах, в частности, Дальневосточной государственной академии физической культуры в Хабаровском крае и Чурапчинском государственном институте физической культуры и спорта в Республике Саха (Якутия).
Специальные "дальневосточные разделы" утверждаются министерством РФ по развитию Дальнего Востока и правительством России. Работа по наполнению специальных дальневосточных разделов в федеральных целевых программах находится на особом контроле у вице-премьера - полпреда президента РФ на Дальнем Востоке Юрия Трутнева. "Интерфакс-Дальний Восток"
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