Оперативная информация на 26 мая 2017 года от администрации Хабаровского края

За прошедшие сутки чрезвычайных ситуаций не произошло. На контроле чрезвычайных ситуаций нет. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Пожары в населенных пунктах. За прошедшие сутки в населенных пунктах зарегистрировано пожаров – 5 (АППГ – 5), в жилом секторе – 4 (АППГ – 3), на производственных объектах – нет (АППГ – нет), на прочих объектах – 1 (АППГ – 2). Погибших – 2 (АППГ – нет), травмированных – нет (АППГ – нет), спасенных – нет (АППГ – нет), эвакуированных – нет (АППГ – нет).

Природные пожары. По состоянию на 07.30 26.05.2017 г. по данным РПДУ «Управление лесами Правительства Хабаровского края» на территории Хабаровского края действует 2 природных пожара на общей площади 50 га:

Комсомольский МР (КПО-3) – 1 пожар действует на площади 20 га;

Ванинский МР (КПО-3) – 1 пожар действует на площади 30 га.

С начала пожароопасного периода 2017 г. зарегистрировано 160 природных пожаров на общей площади 13218 га (5992 га – лесная, 7226 га – нелесная). За аналогичный период прошлого года на территории края зарегистрировано 184 природных пожаров на площади 32647 га.

С учетом метеорологической обстановки и прогнозированием классов пожарной опасности возникновение природных пожаров возможно в Ванинском, Николаевском, им. П. Осипенко, Тугуро-Чумиканском, Солнечном, Комсомольском, Верхнебуреинском, Ульчском районах.

Сведения о дорожно-транспортных происшествиях. На территории края зарегистрировано 7 ДТП, пострадавших – 7, погибших - 1. На ликвидацию последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения привлекались 7 раз.

Гидрометеорологическая обстановка на территории края в норме.

Гидрологическая обстановка. На реках края преобладает спад уровней воды. На Амуре у г. Хабаровска температура воды 13.8˚С, в течение двух суток существенного изменения уровня воды не ожидается.

Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.

Санитарно-эпидемиологическая обстановка в норме.

Радиационный фон в крае не превышен.