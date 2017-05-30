План основных мероприятий города Хабаровска на 31 мая 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 31 мая 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

31 мая

Мэрия. Пресс-конференция начальника управления по делам молодежи и социальным вопросам Е.А. Демина «О проведении мероприятий ко Дню Российской молодежи». Малый зал №1. 14.30.

Церемония возложения цветов к памятнику графу Н.Н. Муравьеву – Амурскому. Памятник Муравьеву – Амурскому. 11.00.

Торжественная отправка призывников в войска. Выступление военного оркестра Министерства обороны Российской Федерации. Площадь «Город воинской Славы». 11.00.

Посещение экспозиции «Пенсионная летопись Хабаровского края» в историческом зале ОПФ РФ. Отделение Пенсионного фонда РФ, ул. Слободская, 27. 11.30. Информация по тел. 40-88-50. Назаренко Татьяна Сергеевна.

Церемония возложения цветов к памятнику Е. Хабарову. Площадь им. Е.Хабарова. 15.00.

Концертное выступление оркестров VI Международного военно-музыкального фестиваля «Амурские волны» (Президентский военный оркестр республики Казахстан, Военный оркестр г. Новосибирска) (вход по приглашениям). Хабаровский краевой Цирк. 19.00-21.00.

Творческий вечер, посвященный В.М. Халилову «Лепестки жасмина» (вход по приглашениям). Хабаровский краевой музыкальный театр. 19.00-21.00.

Кировский район. Праздничная программа «Детство – это ты и я!». Гимназия № 5, ул. Шеронова, 106. 12.00. Информация по тел. 40-89-22. Левченко Ирина Александровна.