Сводные тактические группы по борьбе с беспилотной авиацией создаются в общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной на территории Амурской, Еврейской автономной областей и Хабаровского края.
Как сообщает пресс-служба ВВО, основу группы составляют специалисты противовоздушной обороны (ПВО), также предусмотрено ведение борьбы с дронами при помощи средств РЭБ и снайперского огня.
"Проведенные недавно испытания показали эффективность данных групп при борьбе с различными типами БЛА. Все типы мишеней были вовремя обнаружены и ликвидированы различными способами. Для испытаний использовались выработавшие свой срок военные беспилотники и специальные летающие мишени", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, возможность создания специальных подразделений для борьбы с беспилотниками руководящий состав войск ПВО и авиации ВВО рассмотрел на конференции в Амурской области в январе текущего года. "Интерфакс-Дальний Восток"
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