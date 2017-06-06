Группы по борьбе с беспилотниками создаются в трёх регионах Дальнего Востока

Сводные тактические группы по борьбе с беспилотной авиацией создаются в общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной на территории Амурской, Еврейской автономной областей и Хабаровского края.

Как сообщает пресс-служба ВВО, основу группы составляют специалисты противовоздушной обороны (ПВО), также предусмотрено ведение борьбы с дронами при помощи средств РЭБ и снайперского огня.

"Проведенные недавно испытания показали эффективность данных групп при борьбе с различными типами БЛА. Все типы мишеней были вовремя обнаружены и ликвидированы различными способами. Для испытаний использовались выработавшие свой срок военные беспилотники и специальные летающие мишени", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, возможность создания специальных подразделений для борьбы с беспилотниками руководящий состав войск ПВО и авиации ВВО рассмотрел на конференции в Амурской области в январе текущего года. "Интерфакс-Дальний Восток"