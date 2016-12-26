Обзор ночных происшествий за 26 декабря 2016 года в Хабаровске. ВИДЕО

Из продуктового частного склада в поселке имени Горького преступники вывезли несколько десятков мешков мороженой рыбы. Как рассказал сторож, молодой человек в костюме Деда Мороза приехал с подельниками в автофургоне японского производства. Налетчик постучался в сторожку, сообщил, что заблудился, и попросил закурить.

После этого сообщники незнакомца несколько раз ударили сторожа по голове. Красную рыбу, расфасованную в пластиковые мешки, налетчики перенесли в свою машину. Сколько именно продукции было похищено, охранник не знает. Два двадцатифутовых контейнера, заполненных кетой свежего улова, стоят на участках, предназначенных под частную застройку. От проселка частное владение не отгорожено даже шлагбаумом. Видеонаблюдения нет. Охранник сообщил о преступлении спустя час после происшествия. Он неуверенно назвал две из трех цифр на госномере автомобиля злоумышленников.

Случайных свидетелей продуктового ограбления оперативники не нашли. В пригороде Хабаровска в два часа ночи во дворе кирпичного особняка загорелся гараж, в котором домовладелец оборудовал котельную. Вспыхнул запас топлива и утеплитель, которым изнутри был обшит металлический бокс. Он находится на приличном расстоянии от особняка, но угроза распространения огня была вполне реальной. Весь двор занимал сезонный товар – пихты, предназначенные для предновогодней продажи. Те из них, что находились вплотную к гаражу, местные жители эвакуировали еще до приезда пожарных.

Пожар был замечен родственником хозяина. Около полуночи домовладелец спускался в котельную и ничего подозрительного не заметил. Он заходил в помещение для того, чтобы проверить в резервуаре запас топливных гранул, которые автоматически подаются в топку. Все отопительное оборудование было уничтожено огнем. Покупка нового котла такой же системы обойдется погорельцу не менее чем в 200 тысяч рублей. Впрочем, до восстановления отопительной системы хозяин замерзнуть не боится. Один из соседних коттеджей принадлежит его близкому родственнику.

MestoproTV