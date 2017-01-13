Обзор ночных происшествий за 13 января 2017 года в Хабаровске. ВИДЕО

На перекрестке в центре дальневосточной столицы столкнулись два автомобиля. В «Тойоту Короллу» врезался «Ниссан Тиида». Водитель этого автомобиля ехал по Карла Маркса от «Дома одежды» в направлении к площади Ленина. «Тойота» двигалась ему на встречу. Молодой человек, который управлял универсалом, на перекрестке собирался с левым поворотом съехать на Дикопольцева и не пропустил «Ниссан».

Начинающий водитель утверждает, что смотрел в ту сторону, с которой приближался «Ниссан», и автомобилей не заметил. Удар при столкновении был достаточно силен, чтобы развернуть «Тойоту» на 180 градусов и отбросить назад. Тем не менее люди в аварии остались невредимы.

На перекрестке улиц Краснореченской и Калараша «Тойота Королла» врезалась в «Хонду Фит». Универсал двигался по прямой, от Института культуры в сторону улицы Юности. Хода выезжала на Краснореченскую с Калараша с левым поворотом. Оба водителя утверждают, что каждому из них горел зеленый сигнал светофора. Электронный регулировщик исправен, поэтому один из автолюбителей явно заблуждается.

Уже после аварии водители поняли, что они давно знакомы: их автомобили не первый год стоят по соседству в боксах ГСК, расположенного в Южном микрорайоне. Автолюбители решили, что их спор рассудит видеозапись камеры системы «Безопасный город», установленной на этом перекрестке.

Водители договорились о взаимопомощи. «Хонда», мотор которой остался в рабочем состоянии, после оформления ДТП потянет на буксире «Тойоту». У универсала поврежден радиатор. Разбитую «Короллу» автолюбитель намерен восстанавливать собственными силами.

MestoproTV