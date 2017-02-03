Обзор ночных происшествий за 3 февраля 2017 года в Хабаровске. ВИДЕО

Около полуночи на улице Ленинградской сотрудники полиции искали взрывное устройство в здании Кафедрального собора. За несколько минут возле огороженной территории собрались представители всех экстренных служб. Автомобильное движение в районе храма было перекрыто.

На территории прихода в это время находился только сторож. Визиту стражей порядка пенсионер был крайне удивлен, но незамедлительно обеспечил полицейским доступ во все помещения. Откуда в правоохранительные органы потупила информация о готовящемся теракте, полицейские не разглашают. Все здания соборного комплекса, включая строящееся, где трудятся иностранные рабочие, кинолог со служебной собакой обследовал в течение 40 минут, но ничего подозрительного не обнаружил.

На Матвеевском шоссе у остановки «Дом ветеранов» под колесами микроавтобуса погиб человек. 65-летний водитель «СанЙонг Истана», который поздним вечером развозил по домам сотрудниц фармацевтической фирмы, говорит, что пешехода не видел до последнего момента. По его словам, мужчина переходил дорогу на красный сигнал светофора.

Тормозить водитель начал далеко не сразу. От места удара до места, где остановился микроавтобус – более 45 метров. Водитель «Истаны» был трезв. Личность погибшего пока не установлена.

На проспекте 60-летия Октября нетрезвый водитель, скрываясь с места одного ДТП, тут же угодил в другое. Разбитый универсал увяз в снегу, вылетев за пределы проезжей части.

Первое ДТП случилось, когда 52-летний владелец «Ниссана Эксперт» вместе со своей спутницей мчался по проспекту в сторону Южного микрорайона. На полном ходу шофер протаранил две неисправные машины,стоящие на дороге, а после этого попытался покинуть место ДТП пешком. Вспомнив, что в салоне машины осталась его спутница, мужчина вернулся обратно, завел свой «Ниссан» и поехал.

Уехать далеко не получилось. На автобусной остановке автолюбитель вылетел за пределы дороги. Мужчина владеет автомобилем, однако водительского удостоверения он никогда не получал. Месяц назад его уже ловили нетрезвым за рулем.

MestoproTV