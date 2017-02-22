Обзор ночных происшествий за 22 февраля 2017 года в Хабаровске. ВИДЕО

На улице Суворова напротив торгово-развлекательного центра «Южный Парк» в аварию попали три автомобиля. Виновником водители «Тойоты Приус» и «Тойоты Краун» считают мужчину, который управлял «Ниссаном Вингроад».

Мужчина выезжал на Суворова с прилегающей территории и собирался с левым поворотом поехать в сторону улицы Краснореченской. При выполнении маневра он не уступил дорогу седану, который двигался по Суворова со стороны остановки «Заводская». После столкновения автомобиль отбросило на полосу встречного движения, по которой от улицы Ворошилова на «Тойоте Приус» ехала женщина.

Автолюбительница, попавшая в аварию, направлялась к детскому саду, чтобы забрать оттуда своего трехлетнего ребенка. Эту обязанность горожанке пришлось переложить на своих родственников – сама она осталась на месте ДТП дожидаться сотрудников полиции.

Еще три автомобиля были разбиты в результате дорожного происшествия на улице Тихоокеанской. Столкновение произошло напротив здания Хабаровского краевого суда. Со второстепенной дороги на главную раньше времени попыталась выехать девушка, управлявшая «Ниссаном Седрик». По ее словам, обзор слева ей перекрывал грузовик, выезжавший из проулка на Тихоокеанскую одновременно с «Ниссаном».

Девушка не успела сориентироваться. Ее «Ниссан» ударил в правый борт «Тойоту Карину», ехавшую от Шелеста в сторону Даниловского. От толчка в бок седан сместился влево и выехал на полосу встречного движения. Там «Карина» получила второй удар от ехавшей в сторону Бойко Павлова «Тойоты Марк-2».

На улице Бондаря очевидцы не дали скрыться с места аварии автолюбителю, устроившему мелкое ДТП. Его «Тойота Камри» во время движения по дворовому проезду слегка оцарапала борт «Ниссана Нод».

Пострадавшая иномарка принадлежит женщине, которая во время ДТП находилась в дома. Инцидент случился практически под ее окнами.

Алкотестер показал, что мужчина был пьян. Попадается он на этом нарушении уже не в первый раз.

Страховой полис «Тойоты Камри» оказался просрочен.