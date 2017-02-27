В Северном микрорайоне врачи неотложки оказывали помощь посетителю бара, который был ранен из травматического пистолета. Две из трех пуль оставили на теле мужчины лишь царапины, а последняя угодила в грудь.
Осмотрев пациента, врачи пришли к выводу, что молодому человеку крупно повезло: последствием выстрела в грудь стала лишь обширная гематома. Ехать в больницу пострадавший отказался.
По словам горожанина, потасовка с двумя неизвестными завязалась возле гардероба. Перевес с самого начала был на стороне будущего пострадавшего. Молодой человек оказался физически крепким, к тому же за него заступились приятели. В отделение полиции отправились и нападавшие, и сам потерпевший.
На улице Урицкого пожарные тушили возгорание в квартире двухэтажной сталинки. Спасателей вызвали соседи. На вопрос, есть ли в горящей квартире люди, они ответить не смогли.
Пожарным пришлось взломать дверь. В задымленных комнатах никого не нашли, зато обнаружили очаг возгорания. В ванной комнате горела стиральная машина и домашние вещи. О ЧП хозяину квартиры сообщили знакомые. Он примчался домой через 10 минут. Мужчина подтвердил, что стиральная машина действительно была включена в сеть, а вместе с ней еще множество электроприборов.
Сталинка относится к маневренному фонду. Квартиру здесь нынешний погорелец получил четыре года назад взамен жилья в снесенном деревянном бараке.
MestoproTV
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