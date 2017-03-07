На Дальнем Востоке зарегистрирован новый лесной пожар

В минувшие сутки в Дальневосточном федеральном округе возник новый лесной пожар в Приморском крае. Кроме того, на территории данного региона действовало одно ранее возникшее возгорание. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Департамента лесного хозяйства по ДФО.

Площадь, пройденная ими за сутки, составила 33 га. Для тушения огня региональная лесная служба привлекала 18 человек, 4 единицы техники. По состоянию на утро вторника ликвидировано одно возгорание. Второй пожар удалось локализовать. Работы по его тушению продолжаются. С начала пожароопасного периода текущего года на Дальнем Востоке зарегистрировано 4 лесных пожара в Приморском крае на площади 97 га.