Обзор ночных происшествий за 9 марта 2017 года в Хабаровске. ВИДЕО

На улице Суворова из-за ДТП не попала на праздничный ужин молодая пара, которая ехала в «Сузуки SX4». Управлял машиной 30-летний мужчина, его девушка сидела рядом. Вторым участником аварии стал водитель «Ниссана Теана».

Оба водителя ехали в попутном направлении – о улице Суворова в сторону проспекта 60-летия Октября. Водитель «Сузуки» рассказал, что занимал второй ряд. Ему необходимо было свернуть налево, на парковку магазина. Как только автолюбитель начал маневр, произошел удар. У мужчины сложилось впечатление, что оппонент обгонял его по встречной полосе.

Водитель седана выдвинул иную версию. Мужчина утверждал, его оппонент ехал не по второй, а по первой полосе, и оттуда же начал сворачивать налево. Чтобы уйти от столкновения, владелец «Теаны» был вынужден уйти на встречную полосу.

Учитывая следы и место удара, полицейские все же больше склоняются к версии, озвученной водителем «Сузуки».

В Южном микрорайоне произошла еще одна авария, в которой разбиты две встречные «Тойоты». Столкновение между «Короллой» и «Чайзером» произошло в тот момент, когда водитель седана выполнял левый поворот. 23-летний автолюбитель ехал со стороны торгового центра «ЭВР» и собирался свернуть на улицу Кутузова. По словам мужчины, своего будущего оппонента, приближающегося от улицы Краснореченской, он прекрасно видел, но надеялся, что тот даст ему возможность повернуть, поскольку на перекрестке уже мигал желтый.

После удара «Чайзер» отшвырнуло на заснеженный газон, на машине появилась внушительная вмятина. Водитель жаловался на боль в ноге, однако повода для госпитализации врачи скорой помощи не нашли. Автоинспекторам хабаровчанин заявил, что в столкновении не виноват.

Его оппонент, шофер универсала, думал иначе. 40-летний автолюбитель объяснил, что во время столкновения на перекрестке ему горел зеленый. Мужчина рассчитывал, что оппонент его пропустит.

Полицейские встали на сторону водителя «Тойоты Короллы». Сигнал светофора в этом случае роли не играл: водитель «Тойоты Чайзер» должен пропустить всех, кто в это время ехал по Суворова.

MestoproTV