Обзор ночных происшествий за 3 апреля 2017 года в Хабаровске. ВИДЕО

Стрельбой закончился конфликт между соседями в малосемейном общежитии в переулке Краснореченском. Как минимум два выстрела из ружья совершил мужчина, который утверждал, что на него напали. Одна из пуль навылет пробила стальную дверь, а от другого выстрела осталось отверстие в полу.

По версии стрелка, агрессивно настроенные жильцы, обитающие этажом выше, вломились на его территорию и угрожали расправой. В больницу после этого конфликта был доставлен не стрелок, а один из его оппонентов. Врачи диагностировали у молодого человека сотрясение головного мозга и ушибы – следы побоев.

Две ночи подряд у арены «Ерофей» на Павла Морозова автомобили получали повреждения у одного и того же провала. В ночь на понедельник автолюбительница врезалась в бетонный блок, который ограждает потенциально опасное место. Ее «Тойота» двигалась по Павла Морозова к улице Флегонтова. Дама отметила, что знак, указывающий на аварийный участок, она увидела слишком поздно.

Один из бетонных блоков «Тойота» отбросила на два метра, а другой протолкнула перед собой на все пять. Перекрытый бетонными блоками участок асфальтового полотна совершенно ровный, без выбоин. Но дорожные работники предполагают, что под землей пустота, в которую может рухнуть автомобиль. Подземная промоина пересекает проезжую часть поперек – как раз там, где проложен трубопровод. В прошлом месяце в нее провалился фронтальняй погрузчик, а всего сутки тому назад, в ночь на воскресенье, несколько автомобилистов повредили покрышки об острые края того же провала.

По словам потерпевшего, при нем покрышки испортили шесть автомобилистов. Большинство уехало, как только заменили колеса на запасные. Три недели подряд дорожники регулярно насыпали асфальт в эту яму, выравнивая ее с остальной дорогой, но провал в этом месте появляется снова и снова.

MestoproTV