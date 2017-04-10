Обзор ночных происшествий за 10 апреля 2017 года в Хабаровске. ВИДЕО

В Краснофлотском районе двое неизвестных ограбили продуктовый магазин, избив при этом продавца. В торговый павильон на улице Уборевича налетчики нагрянули практически перед закрытием. Продавец в торговом зале была одна. Пострадавшая запомнила, что лицо одного из преступников было прикрыто шарфом или медицинской маской. Было ли у налетчиков оружие, женщина-продавец не поняла.

Тревожную кнопку женщина нажала после того, как преступники скрылись, забрав с собой кассовый денежный ящик. В нем находилось примерно 10 тысяч рублей. Пострадавшей вызвали скорую помощь. После осмотра врачи пришли к выводу, что в госпитализации пациентка не нуждается.

Денежный след вел к ближайшему ГСК. Налетчики забрали только крупные купюры, а мелочь просто выбросили.

Авария, участниками которой стали два друга, произошла в центре Хабаровска. Разбитыми оказались две «Тойоты Марк-2».

Друзья направлялись в сторону Комсомольской площади. Водитель серого «Марка» собирался свернуть налево, на улицу Истомина, для чего и занял соответствующий ряд посередине проезжей части. Его приятель на белой машине следовал по второму ряду. Авария произошла из-за его ошибки. Когда перед молодым человеком резко затормозила другая иномарка, юноша, уходя от удара, сместился влево. Избежав одной аварии, молодой человек тут же угодил в другую, протаранив при этом машину приятеля.

Экипаж, который первым приехал на ДТП, оштрафовал водителя серой машины за тонировку. Когда на место ДТП прибыла выездная дежурная часть, водителя заставили снять пленку. Претензии возникли и ко второму участнику: у молодого человека были все шансы отправиться в спецприемник за неоплаченные штрафы. Деньги на оплату нашлись моментально – с помощью мобильного банка автолюбитель погасил долги за нарушение ПДД.

MestoproTV