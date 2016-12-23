Средняя стоимость новогоднего стола в Хабаровском крае – 2169 рублей

Проведенный мониторинг на тему «Новогодний стол жителя Хабаровского края» показал, что самые распространенные блюда на столах жителей края – это салат «Оливье», салат из папоротника, курица, запеченная в духовке, отбивная из мяса, рыба запеченная.

Но есть так сказать и региональные предпочтения. Так жители Амурского района обязательно готовят яйцо куриное, фаршированное красной икрой. В Бикине любят салат «Прибалтийский», а в Ванинском районе новогоднее застолье не обходится без канапе с красной икрой. Средняя стоимость праздничного стола для семьи из трех человек составляет 2169 рублей.

Самый дорогой новогодний стол получился в Николаевском районе и составил 2623 рубля, самый экономичный продуктовый набор в Вяземском муниципальном районе – 1398 рублей. Напомним, Вячеслав Шпорт в ходе итоговой пресс-конференции пообещал покупать только продукты со знаком «Выбор27». todaykhv.ru