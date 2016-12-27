Чего ждать хабаровчанам от года Огненного Петуха

До главного праздника остается совсем немного времени, о том, как лучше отметить предстоящий праздник и чего стоит ждать от наступающего 2017 года, расскажет астролог Екатерина Черненко.

Предстоящий Новый Год будет ознаменован годом Огненного Петуха, который по Восточному календарю вступит в свои права 28 января в 10:07 утра по хабаровскому времени. Однако по русской традиции наши соотечественники встретят Новый Год в ночь с 31 декабря на 1 января - пока еще под покровительством Красной Огненной Обезьяны, активно готовящейся передать бразды правления своему огненному коллеге.

Сам день празднования Нового Года – 31 декабря - выпадет на третьи лунные сутки, символ которых – «барс, готовящийся к прыжку». Под влиянием Луны окружающие Вас люди неожиданно могут проявить активность, напор и даже агрессию. Поэтому не стоит откладывать все предновогодние приготовления на последний день, чтобы ненароком не сцепиться с кем-нибудь в супермаркете за последнюю банку горошка для оливье. Лучше всего в этот день сходить попариться в бане или сауне, а «воинственную» энергию направить на приготовление блюд к новогоднему столу.

Что стоит приготовить на Новый Год?

Встретить Новый Год хорошо - значит уважить хозяина предстоящего года - Огненного Петуха - и подать на стол то, что он очень любит. Это могут быть необычные блюда из разных круп, натуральные сладости из орехов и семечек, фруктовые салаты и овощные нарезки. Не желательно подавать на стол блюда из птицы, лучше предпочесть другие деликатесы. Поскольку Петух – натура эксцентричная, не бойтесь экспериментировать с блюдами и добавлять в них ингредиенты «боевой» петушиной окраски – гранат, красное яблоко, свеклу, морковь и другие ярко-красные продукты.

Что лучше надеть на праздник?

Огненный Петух, безусловно, любит быть в центре внимания, поэтому в новогоднюю ночь не бойтесь «блистать» и привлекать внимание публики к своей персоне. Для новогоднего праздничного образа используйте одежду главного цвета года – красного, символизирующего красоту, энергию и силу. Это может быть ярко алое платье с пайетками для девушек и рубашка винного оттенка для мужчин. Коралловый, вишневый, бордовый, фиолетовый цвета будут также уместны. Дополнить образ можно аксессуарами ярких «петушиных» оттенков: золотого, белого и бронзы.

Что нам сулит Новый Год?

Год Огненного Петуха, как и год Огненной Обезьяны, продолжает находиться под стихией огня, поэтому предстоящий год обещает быть наполненным яркими, словно языки пламени, запоминающимися событиями и явлениями. Поскольку Петух первый просыпается на рассвете, пробуждая всех для нового дня, 2017 год для многих может стать временем пробуждения для новых, интересных проектов и начинаний. Однако для осуществления грандиозных планов необходимо проявить самые лучшие огненные качества Петуха: бойцовский дух, сила воли, дисциплина, трудолюбие и амбициозность.

Нумерологически, главная цифра предстоящего года – единица (сумма цифр 2,0,1 и 7). Согласно восточному и западному направлениям астрологии, цифра «1» символизирует энергию планеты Солнце. Предстоящий 2017 год обещает быть наполнен «солнечными» вибрациями – энергией оптимизма, удачи, щедрости и лидерства. У многих появится желание занять активную жизненную позицию и проявить себя не только ярким лидером, но и творческой натурой, поскольку Солнце благоволит одаренным талантливым творческим личностям.

Чего стоит опасаться в 2017 году?

Несмотря на активную благосклонность Солнца, отвечающего за творческую и социальную самореализацию, в течение 2017 года у представителей некоторых знаков зодиака, рожденных в определенный период, будут трудности с Солнцем из-за неблагоприятного влияния Плутона, Урана и Нептуна.

В 2017 году в связи с влиянием Плутона и Урана на положение Солнца у Козерогов, рожденных с 7 по 20 января, у Овнов, рожденных с 6 по 20 апреля, у Раков, рожденных с 8 по 23 июля, а также у Весов, рожденных с 9 по 23 октября, появится активное желание проявить себя неординарным и эксцентричным образом. Будьте аккуратными, сдержанными, проявляйте терпение и миролюбие вместо агрессии к окружающим вас людям, чтобы ненароком не настроить их против себя. Проверяя свое здоровье, в 2017 году Вам стоит уделить больше внимание зоне солнечного сплетения, сердечно-сосудистой системе, а также зрению.

В связи с влиянием Нептуна на положение Солнца в 2017 году у Рыб, рожденных с 28 февраля по 6 марта, у Близнецов, рожденных с 30 мая по 6 июня, у Дев, рожденных с 1 по 8 сентября, а также у Стрельцов, рожденных с 1 по 8 декабря, настроение в течение года может быть подвержено печальным и даже депрессивным нотам. Вам нужно быть предельно внимательным к своему психическому здоровью, эндокринной системе и проводить профилактику простудных заболеваний, а также следить за своим весом.

Более детальную и глубокую информацию о тенденциях и предостережениях наступающего года в Вашей судьбе следует получить при индивидуальной работе с астрологом.

Будьте счастливы и не бойтесь быть яркими в Новом Году! todaykhv.ru