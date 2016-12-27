План основных мероприятий города Хабаровска на 28 декабря 2016 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 28 декабря 2016 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

28 декабря

Мэрия.

Церемония награждения победителей городского конкурса «Амурский хрусталь-2016».

Малый зал №1. 11.00. Информация по тел. 41-99-08. Пеньков Сергей Викторович.

Тор

жественный прием мэром города ветеранского актива по итогам 2016 года.

Малый зал Городского дворца культуры, ул. Ленина, 85. 12.30. Информация по тел. 41-95-66. Капица Екатерина Сергеевна.

Индустриальный район.

Конкурсно-игровая программа «Новогодние забавы» для детей.

Дворовая территория, ул. Морозова П.Л., 83. 12.00.

Центральный район.

Участие в рейде по осмотру нестационарных торговых объектов, установленных по ул. Ленина, с целью заключения договоров на благоустройство и содержание закрепленных территорий.

Информация по тел. 40-89-26.

Центральный район.

Подведение итогов смотра-конкурса по ремонту и содержанию простейших спортсооружений.

Комитет по управлению районом, ул. Фрунзе,60. 12.00 . Информация по тел. 40-89-42. Шамкина Елена Леонидовна.

Красноф

лотский район. Мастер-класс «Елки из всего». Библиотека, ул. Руднева, 21. 11.00 . Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна.

Краснофлотский район.

Новогоднее мероприятие для несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении.

Центр народной культуры и досуга, кВ. Энергетиков, 11, пос. Березовка. 11.00. Информация по тел. 79-07-44. Жукова Галина Петровна.

Железнодорожный район.

Новогоднее мероприятие для детей из семей, оказавшихся в социально опасном положении.

Дом культуры пос. им. Горького, ул. Жуковского, 4. 11.00. Информация по те. 40-88-36. Пивень Оксана Андриановна.

Железнодорожный район.

Поздравление детей-инвалидов на дому «Дед Мороз идет в гости».

Жилмассив «Авиагородок». 11.00. Информация по тел. 37-20-25. Полтавская Галина Владимировна.

Железнодорожный район.

Новогоднее мероприятие для детей из семей, оказавшихся в социально опасном положении.