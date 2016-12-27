В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 28 декабря 2016 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.
28 декабряМэрия. Церемония награждения победителей городского конкурса «Амурский хрусталь-2016». Малый зал №1. 11.00. Информация по тел. 41-99-08. Пеньков Сергей Викторович. Торжественный прием мэром города ветеранского актива по итогам 2016 года. Малый зал Городского дворца культуры, ул. Ленина, 85. 12.30. Информация по тел. 41-95-66. Капица Екатерина Сергеевна. Индустриальный район. Конкурсно-игровая программа «Новогодние забавы» для детей. Дворовая территория, ул. Морозова П.Л., 83. 12.00. Центральный район. Участие в рейде по осмотру нестационарных торговых объектов, установленных по ул. Ленина, с целью заключения договоров на благоустройство и содержание закрепленных территорий. Информация по тел. 40-89-26. Центральный район. Подведение итогов смотра-конкурса по ремонту и содержанию простейших спортсооружений. Комитет по управлению районом, ул. Фрунзе,60. 12.00. Информация по тел. 40-89-42. Шамкина Елена Леонидовна. Краснофлотский район. Мастер-класс «Елки из всего». Библиотека, ул. Руднева, 21. 11.00. Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна. Краснофлотский район. Новогоднее мероприятие для несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. Центр народной культуры и досуга, кВ. Энергетиков, 11, пос. Березовка. 11.00. Информация по тел. 79-07-44. Жукова Галина Петровна. Железнодорожный район. Новогоднее мероприятие для детей из семей, оказавшихся в социально опасном положении. Дом культуры пос. им. Горького, ул. Жуковского, 4. 11.00. Информация по те. 40-88-36. Пивень Оксана Андриановна. Железнодорожный район. Поздравление детей-инвалидов на дому «Дед Мороз идет в гости». Жилмассив «Авиагородок». 11.00. Информация по тел. 37-20-25. Полтавская Галина Владимировна. Железнодорожный район. Новогоднее мероприятие для детей из семей, оказавшихся в социально опасном положении. Детско-юношеский центр «Сказка» и «Импульс». 16.00. Информация по те. 40-88-36. Пивень Оксана Андриановна.
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