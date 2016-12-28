Информация городской диспетчерской службы на 28 декабря 2016 года

По состоянию на 7.00 часов 28 декабря в Хабаровске нет отключений отопления, холодного и горячего водоснабжения. Газом заправлено 1 ГРУ или 3,64 тонны топлива. В городе не работает 118 лифтов. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

На уборке дорог, дворов и улиц краевого центра вчера днём работало 82, а ночью – 25 единиц техники предприятий дорог и внешнего благоустройства. С дорог и улиц города вывезено 21,4 кубометров мусора и 807 кубометров снега. На хабаровские трассы высыпано 152,1 тонны песчано-соляной смеси. За нарушение правил парковки эвакуировано 22 автомобиля.

По данным ЕГДС в городе за сутки произошло 40 ДТП, зафиксировано 6 возгораний, на пульт «03» поступило 1030 вызовов. Сегодня утром на маршруты вышло 200 единиц муниципального транспорта: 40 трамваев, 21 троллейбус, 139 автобусов.