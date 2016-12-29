Хабаровский край стал менее убыточным для автостраховщиков

«Российский союз автостраховщиков» (РСА) составил рейтинг проблемных в части мошенничества и убыточности по ОСАГО регионов. Первые три места, худших по России, заняли Адыгея, Волгоградская область и Карачаево-Черкесская республика.

Согласно результатам оценки, Хабаровский край существенно улучшил свои позиции за последние три месяца, за этот период регион переместился с 40 места в так называемой, «желтой зоне» на 54 место в «зеленой». При том, что «зеленая зона», по критериям РСА, начинается с 77-го места.

- Ситуацию в этих регионах «желтой зоны» мы расцениваем как пограничную, то есть в любой момент она может перейти в критическую – «красную зону», в которой находятся те регионы, где средняя выплата, частота страховых случаев и остальные показатели значительно выше средних по России, - объяснил президент РСА Игорь Юргенс.

Наиболее интересный для автолюбителей показатель - средняя выплата по страховому случаю - по итогу девяти месяцев в регионе составила 67,5 тыс рублей, 64,9 - по итогам шести месяцев. При этом, из шести показателей, на которые опирается рейтинг РСА, пять в Хабаровском крае лучше, чем средние по России. Например, частота страховых случаев в нашем регионе ниже более, чем на 1%. Также лучше в Хабаровском крае решается вопрос с выплатами без обращения в суд. Этот показатель лучше среднего по стране почти на 4%. Единственное, в чем регион уступает - средний размер выплат, они ниже на 1584 рубля, чем общероссийские данные. ИА «Хабаровский край сегодня»