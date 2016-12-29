Оперативная информация на 29 декабря 2016 года от администрации Хабаровского края

За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. На контроле находятся 2 чрезвычайные ситуации: 1 Связанная с взрывом бытового газа в многоквартирном доме в г. Советская – Гавань. 07.12.2016 г. в квартире № 80 жилого многоэтажного дома, расположенного по адресу: г. Советская Гавань, ул. Рабочая 13 произошел взрыв бытового газа с последующим пожаром на площади 60 м2.

В результате разрушены квартиры № 79 и № 80, лестничный пролет в подъезде, повреждены оконные блоки и балконные стекла в доме 13 по ул. Рабочая. Пострадало 4 человека (3 жильца дома, 1 работник энергослужбы), из них 2 человека госпитализированы, 1 направлен на амбулаторное лечение, 1 – скончался. 2 Связанная с нарушением энергоснабжения в п. Нелькан Аяно-Майского муниципального района. В 03.30 25.12.2016г. произошло возгорание ДЭС п. Нелькан. В результате пожара произошло обрушение крыши здания и 5 дизельных генераторов вышли из строя. В 14.00 пожар ликвидирован, погибших и пострадавших нет. В населенных пунктах региона за прошедшие сутки зарегистрировано 14 пожаров.

За прошедшие сутки землетрясений на территории края не зарегистрировано. В зимний период 2016-2017гг. на учете в ГИМС Главного управления состоит 7 ледовых переправ (Верхнебуреинский район – 1, район им. Полины Осипенко – 2, Комсомольский МР- 1, Николаевский МР-1, МР им.Лазо-1, Охотский МР-1). Госинспекторами ГИМС осуществляется контроль 8 мест массового выхода людей на лед подледного лова рыбы. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме. Работа коммунальных и дорожных служб: 28.12.2016г. для удаления наледи, снега, снежного наката, а также россыпи пескогравийной массы и реагентов на федеральных трассах и автодорогах края работало 82 ед. техники; в г. Хабаровске 2068 чел. 114 ед. тех., вывезено 463 м3 снега, посыпано ПСС 76 т. Биолого-социальная обстановка: по данным ТУ Роспотребнадзора в период с 19.12.2016 по 25.12.2016 зарегистрировано 11508 случаев заболевания ОРВИ и гриппом. Темп роста заболеваемости по сравнению с прошлой неделей составляет 11,1 %.

Эпидпорог по краю превышен на 48,6 %. Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом выше эпидемического порога в г. Хабаровске, г. Комсомольск-на-Амуре, им. Лазо, Хабаровском, Верхнебуреинском, Николаевском, Ульчском, Аяно-Майском, Солнечном районах.