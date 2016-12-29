За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. На контроле находятся 2 чрезвычайные ситуации: 1 Связанная с взрывом бытового газа в многоквартирном доме в г. Советская – Гавань. 07.12.2016 г. в квартире № 80 жилого многоэтажного дома, расположенного по адресу: г. Советская Гавань, ул. Рабочая 13 произошел взрыв бытового газа с последующим пожаром на площади 60 м2.
В результате разрушены квартиры № 79 и № 80, лестничный пролет в подъезде, повреждены оконные блоки и балконные стекла в доме 13 по ул. Рабочая. Пострадало 4 человека (3 жильца дома, 1 работник энергослужбы), из них 2 человека госпитализированы, 1 направлен на амбулаторное лечение, 1 – скончался. 2 Связанная с нарушением энергоснабжения в п. Нелькан Аяно-Майского муниципального района. В 03.30 25.12.2016г. произошло возгорание ДЭС п. Нелькан. В результате пожара произошло обрушение крыши здания и 5 дизельных генераторов вышли из строя. В 14.00 пожар ликвидирован, погибших и пострадавших нет. В населенных пунктах региона за прошедшие сутки зарегистрировано 14 пожаров.
За прошедшие сутки землетрясений на территории края не зарегистрировано. В зимний период 2016-2017гг. на учете в ГИМС Главного управления состоит 7 ледовых переправ (Верхнебуреинский район – 1, район им. Полины Осипенко – 2, Комсомольский МР- 1, Николаевский МР-1, МР им.Лазо-1, Охотский МР-1). Госинспекторами ГИМС осуществляется контроль 8 мест массового выхода людей на лед подледного лова рыбы. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.
Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме. Работа коммунальных и дорожных служб: 28.12.2016г. для удаления наледи, снега, снежного наката, а также россыпи пескогравийной массы и реагентов на федеральных трассах и автодорогах края работало 82 ед. техники; в г. Хабаровске 2068 чел. 114 ед. тех., вывезено 463 м3 снега, посыпано ПСС 76 т. Биолого-социальная обстановка: по данным ТУ Роспотребнадзора в период с 19.12.2016 по 25.12.2016 зарегистрировано 11508 случаев заболевания ОРВИ и гриппом. Темп роста заболеваемости по сравнению с прошлой неделей составляет 11,1 %.
Эпидпорог по краю превышен на 48,6 %. Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом выше эпидемического порога в г. Хабаровске, г. Комсомольск-на-Амуре, им. Лазо, Хабаровском, Верхнебуреинском, Николаевском, Ульчском, Аяно-Майском, Солнечном районах.
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Осадки
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Ветер
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Температура
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ночью
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днем
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Хабаровск
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ночью возможен небольшой снег, днем без осадков
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юго-западный 6-14 м/с
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от -22ºС до -24ºС
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от -17ºС до -19ºС
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Южные районы
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возможен небольшой снег
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юго-западный 6-11 м/с, порывы 10-15 м/с
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от -22ºС до -27ºС
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от -14ºС до -19ºС
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Центральные районы
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местами небольшой снег (Верхнебуреинский р-н - без осадков)
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юго-западный, западный
5-15 м/с
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от -18ºС до -37ºС
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от -13ºС до -25ºС
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Северные районы
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местами небольшой снег
(район им. П.Осипенко, Охотский р-н - без осадков)
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западный, северо-западный 6-17 м/с, на побережье Тугуро-Чумиканского района 15-20 м/с
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от -21ºС до -35ºС
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от -15ºС до -25ºС
Возникновения неблагоприятных и опасных явлений не прогнозируется.
Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42
Единый телефон спасения 112
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