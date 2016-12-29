План основных мероприятий города Хабаровска на 30 декабря 2016 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 30 декабря 2016 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

30 декабря

Кировский район.

Праздничное мероприятие «Новый год».

Жилмассив, ул. Бойко-Павлова. 11.00. Информация по тел. 41-95-15. Капустина Марина Сергеевна.

Желе

знодорожный район. Игровая программа «Зимние забавы». Новогодний городок, ул. Карла Маркса, 111. 11.00. Информация по тел. 33-38-48. Коваленко Елена Васильевна.

Центральный район.

Проведение рейда на территории частной застройки по вопросам землепользования.

Жилмассив, ул. Сеченова. Информация по тел.: 40-89-26, 40-89-27.

Железнодорожный район.

Праздник на жилмассиве «Новый год стучится в двери».

Дворовая площадка, ул. Кочнева, 1а. 14.00. Информация по тел. 8 914 179 74 88. Абакумова Екатерина Александровна.

Краснофлотский райо

н. Развлекательная программа для населения «Новогодний огонек». Комитет по управлению районом, ул. Руднева, 35. 15.00. Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна.

Краснофлотский район.

Новогоднее мероприятие для детей из семей, находящихся в социально опасном положении.

Центр социальной работы с населением «Диалог», ул. Ильича, 3. 14.00. Информация по тел. 79-07-44. Жукова Галина Петровна.

Железнодорожный район.

Развлекательное представление «К нам приходит Новый год».