В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 30 декабря 2016 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.
30 декабряКировский район. Праздничное мероприятие «Новый год». Жилмассив, ул. Бойко-Павлова. 11.00. Информация по тел. 41-95-15. Капустина Марина Сергеевна. Железнодорожный район. Игровая программа «Зимние забавы». Новогодний городок, ул. Карла Маркса, 111. 11.00. Информация по тел. 33-38-48. Коваленко Елена Васильевна. Центральный район. Проведение рейда на территории частной застройки по вопросам землепользования. Жилмассив, ул. Сеченова. Информация по тел.: 40-89-26, 40-89-27. Железнодорожный район. Праздник на жилмассиве «Новый год стучится в двери». Дворовая площадка, ул. Кочнева, 1а. 14.00. Информация по тел. 8 914 179 74 88. Абакумова Екатерина Александровна. Краснофлотский район. Развлекательная программа для населения «Новогодний огонек». Комитет по управлению районом, ул. Руднева, 35. 15.00. Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна. Краснофлотский район. Новогоднее мероприятие для детей из семей, находящихся в социально опасном положении. Центр социальной работы с населением «Диалог», ул. Ильича, 3. 14.00. Информация по тел. 79-07-44. Жукова Галина Петровна. Железнодорожный район. Развлекательное представление «К нам приходит Новый год». Подростково-молодежный клуб «Поколение», ул. Костромская, 54. 16.00. Информация по тел. 37-73-59. Скрипникова Наталья.
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