В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 7 и 8 января 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.
7 января
Новогодний городок в городском парке отдыха «Динамо»:
- детская новогодняя развлекательная программа «Новогодние сюрпризы».16.00-18.00;
- взрослая новогодняя развлекательная
Индустриальный район. Районные соревнования «Рождественский хоккей» (7-8 января). Жилмассив ул. Фурманова, 9. 13.00.
8 января
Благотворительная архиерейская Рождественская елка, в рамках городского фестиваля «Рождество глазами детей». Большой зал Городского дворца культуры, ул. Ленина, 85. 11.00.
Кировский район. Рождественский турнир по хоккею с мячом среди ветеранов. Культурно-спортивный комплекс «Арсеналец», ул. Тихоокеанская, 60. 11.00. Информация по тел. 41-95-19. Авраменко Ирина Владимировна.
Индустриальный район. Конкурсно-игровая программа «Новогодние забавы» для детей. Дворовая территория, ул. Краснореченская, 102. 12.00.
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