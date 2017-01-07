Новости

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 7 и 8 января 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

7 января

Новогодний городок в городском парке отдыха «Динамо»:

- детская новогодняя развлекательная программа «Новогодние сюрпризы».16.00-18.00;

- взрослая  новогодняя развлекательная программа  «Зимняя сказка».19.00-21.00.

Индустриальный район. Районные соревнования «Рождественский хоккей» (7-8 января). Жилмассив ул. Фурманова, 9. 13.00.

8 января

Благотворительная архиерейская Рождественская елка, в рамках городского фестиваля «Рождество глазами детей». Большой зал Городского дворца культуры, ул. Ленина, 85. 11.00.

Кировский район. Рождественский турнир по хоккею с мячом среди ветеранов. Культурно-спортивный комплекс «Арсеналец», ул. Тихоокеанская, 60. 11.00. Информация по тел. 41-95-19. Авраменко Ирина Владимировна.

Индустриальный район. Конкурсно-игровая программа «Новогодние забавы» для детей. Дворовая территория, ул. Краснореченская, 102. 12.00.

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