В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 7 и 8 января 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск .

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