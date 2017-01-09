Информация городской диспетчерской службы на 9 января 2017 года

По состоянию на 7.00 часов 9 января в Хабаровске из-за порывов на водоводе холодная вода не подается в 9 домов в разных районах города. Из-за повреждений труб различного характера без горячего водоснабжения временно остались до 7 по улице Серова и дом 166 по улице Волочаевской. В городе не работает 96 лифтов. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

На уборке дорог, дворов и улиц краевого центра вчера днём работало 30, а ночью – 22 единицы техники предприятий дорог и внешнего благоустройства. С дорог и улиц города вывезено 14,5 кубометров мусора и 536 кубометров снега. На хабаровские трассы высыпано 13,2 тонны песчано-соляной смеси и 0,1 тонны противогололедного реагента.

За нарушение правил парковки эвакуирован 1 автомобиль. По данным ЕГДС в городе за сутки произошло 27 ДТП, зафиксирован 1 пожар и 8 возгораний, на пульт «03» поступило 1050 вызовов. Сегодня утром на маршруты вышло 200 единиц транспорта: 40 трамваев, 20 троллейбусов, 140 автобусов.