Старты состоятся 14 и 15 января в 12.00 на стадионе «Юность». В первенстве примут участие спортсмены четырех возрастных групп – 1999-2001, 2001-2003, 2003-2005, 2005-2007 годов рождения, которые будут состязаться в многоборье. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.
Победители и призеры соревнований получат медали и грамоты управления по физической культуре и спорту. Соревнования по конькобежному спорту проводятся в краевом центре регулярно с целью популяризации и развития этого вида спорта, а также повышения спортивного мастерства и выявления сильнейших спортсменов. По результатам первенства сформируют сборную команду Хабаровска, которая будет бороться за медали первенства Хабаровского края памяти В.И. Кобзева 21-22 января 2017 года.
Организатором соревнований выступает управление по физической культуре и спорту, муниципальное учреждение «Хабаровск Спортивный», Хабаровская краевая общественная организация «Федерация конькобежного спорта». Помимо хабаровских спортсменов за призовые места поборются конькобежцы из Биробиджана и Вяземского. Поболеть за земляков приглашаются все желающие.
Предыдущие новости
- В Хабаровском крае началась вакцинация против клещевого энцефалита - 10/01/2017 07:55
- В Хабаровском крае свыше 7,5 тысяч многодетных семей получили земельные участки - 10/01/2017 07:21
- Хабаровчане могут дать «Вторую жизнь ёлке» - 10/01/2017 06:26
- В Хабаровске снова пройдёт конкурс на отлов бродячих собак - 10/01/2017 05:22
- План основных мероприятий города Хабаровска с 11 по 15 января 2017 года - 10/01/2017 04:44