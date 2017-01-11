В Хабаровске пройдёт открытое городское первенство по конькобежному спорту

Старты состоятся 14 и 15 января в 12.00 на стадионе «Юность». В первенстве примут участие спортсмены четырех возрастных групп – 1999-2001, 2001-2003, 2003-2005, 2005-2007 годов рождения, которые будут состязаться в многоборье. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Победители и призеры соревнований получат медали и грамоты управления по физической культуре и спорту. Соревнования по конькобежному спорту проводятся в краевом центре регулярно с целью популяризации и развития этого вида спорта, а также повышения спортивного мастерства и выявления сильнейших спортсменов. По результатам первенства сформируют сборную команду Хабаровска, которая будет бороться за медали первенства Хабаровского края памяти В.И. Кобзева 21-22 января 2017 года.

Организатором соревнований выступает управление по физической культуре и спорту, муниципальное учреждение «Хабаровск Спортивный», Хабаровская краевая общественная организация «Федерация конькобежного спорта». Помимо хабаровских спортсменов за призовые места поборются конькобежцы из Биробиджана и Вяземского. Поболеть за земляков приглашаются все желающие.