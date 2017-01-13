В Хабаровском крае стартовала кампания по декларированию доходов за 2016 год

Управление Федеральной налоговой службы по Хабаровскому краю обращает внимание налогоплательщиков на то, что 1 января 2017 года стартовала декларационная кампания, в ходе которой граждане обязаны отчитаться о доходах, полученных в 2016 году. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе УФНС России по Хабаровскому краю.

Необходимо задекларировать полученные доходы:

от продажи имущества, находящегося на момент продажи в собственности менее трёх лет (квартира, дом, комната, автомобиль, земельный участок и т.п.);

от сдачи имущества в аренду;

в виде выигрышей и призов с сумм, превышающих 4 000 рублей (в лотереях, казино, тотализаторах, от участия в рекламных акциях, конкурсах и т.п.);

от продажи ценных бумаг, акций;

в порядке дарения (недвижимость, транспортные средства, акции, доли т.д.) от лица, не являющегося членом семьи или близким родственником.

от оказания платных услуг в качестве репетитора, няни, домработницы, сиделки и др.

Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ представляется в налоговый орган по месту регистрации не позднее 2 мая 2017 года, уплатить сумму налога следует не позднее 15 июля.

При заполнении налоговой декларации УФНС России по Хабаровскому краю рекомендует воспользоваться программой «Декларация 2016», которую можно бесплатно скачать на сайте ФНС России. Это позволит упростить процесс и избежать ошибок при заполнении декларации.

Пользователи сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» могут заполнить налоговую декларацию по НДФЛ в интерактивном режиме и отправить ее в налоговую инспекцию в электронном виде, подписав электронной подписью.

У физических лиц есть несколько способов подачи декларации:

лично или через представителя с нотариально заверенной доверенностью;

по почте заказным письмом с описью вложения;

в электронном виде – с помощью сервиса « Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц » на сайте ФНС России или через Портал госуслуг .

Напоминаем: за непредставление декларации в установленные сроки и при наличии оснований предусмотрены налоговые санкции.

Подробная информация и разъяснения о декларировании гражданами доходов размещена на сайте ФНС России в разделе «Физические лица».