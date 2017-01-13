За отказ водителя пропустить машину скорой помощи в ближайшем будущем могут начать лишать прав пожизненно. С соответствующим предложением выступили парламентарии Госдумы РФ. Уже ведется подготовка законопроекта, ужесточающего наказание для автомобилистов до уголовного.
Поводом для таких радикальных мер послужил случай, произошедший в Петропавловске-Камчатском: пациент скончался, не дождавшись скорой помощи. Медики не смогли вовремя прибыть на вызов, поскольку автоледи за рулем автомобиля, который перекрыл проезд, отказалась пропустить карету скорой помощи. Просьбу освободить путь девушка проигнорировала, а ее пассажир вышел из авто и стал угрожать врачам.
Инцидент затянулся на 10 минут, которых не хватило, чтобы спаси жизнь 21-летнему мужчине, обратившемуся за медицинской помощью. Он скончался, не дождавшись медиков.
В настоящее время действующее законодательство предусматривает для автохамов штраф в 500 рублей за отказ пропустить скорую помощь. ИА «Хабаровский край сегодня»
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