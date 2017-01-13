За уровнем цен на продукты питания в Хабаровском крае будут следить народные контролеры

Комитет потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности края приступил к реализации проекта «Народный контролер». В его рамках в муниципальных районах будут следить за уровнем цен на социально значимые продукты питания, представленностью и качеством местной продукции на прилавках торговых сетей и магазинов. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

«Народный контролер» является продолжением проекта «Наш выбор 27», в рамках которого предприятия розничной торговли взяли на себя обязательства активнее работать с местным производителем, увеличивать представленность его продукции на своих полках, брендировать их логотипом «Наш выбор 27», применять индивидуальный подход при ценообразовании, оказывать консультативную поддержку в оформлении необходимых документов.

За тем, как организована эта работа и будут следить народные контролеры.

Формирование групп из числа местных активистов, депутатов, а также ветеранов торговли началось в муниципальных районах края. Первый рейд прошел накануне в Хабаровском муниципальном районе. Его предварительные результаты показали, что в торговых точках продукция местных производителей представлена в достаточно широком ассортименте. Около 60% реализуемых товаров производятся в Хабаровском крае. Это полуфабрикаты, минеральная вода, яйца, мясная и молочная, а также сельскохозяйственная продукция местных фермеров и крупных предприятий.

«Чтобы составить полную картину, мы планируем побывать в большинстве торговых точек, в особенности в отдаленных территориях. Уже сейчас можно сказать, что предприниматели начали выполнять взятые на себя обязательства. Некоторые уже оформили отделы с местной продукцией, многие планируют это сделать в ближайшее время. На прилавках появились первые товары с логотипом «Наш выбор 27». Мы уверены, что через несколько месяцев их будет больше», - сказал руководитель группы Народного контроля в Хабаровском районе, депутат районного Собрания депутатов Андрей Дубков.

Как отметили в комитете потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности края, все данные проверок будут анализироваться. На основании докладов и информации групп мониторинга комитет будет принимать оперативные меры.

«Помощь общественности и экспертов на местах позволит выстроить более тщательный контроль за производителями, в том числе за теми, кто использует эмблему продуктового бренда региона на своих товарах. После проведения контрольных рейдов этого права они могут лишиться. Таким образом мы хотим еще раз напомнить нашим предпринимателям о социальной ответственности бизнеса, которая подразумевает личный контроль руководителей за качеством производимой и реализуемой продукции, ценообразованием. Эти показатели составляют основу продовольственной безопасности региона», - отмечает председатель комитета Николай Крецу.