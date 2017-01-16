Первенство города по боксу пройдёт в Хабаровске

В соревнованиях примут участие юноши и юниоры, всего более 100 спортсменов. У юниоров бои пройдут в 10 весовых категориях, для юношей будет представлено 18 категорий веса. Как отмечают в городском центре развития бокса, этот вид спорта среди хабаровчан очень популярен. Только в детско-юношеской школе занимаются около 800 человек. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Всего же в городе работают 15 залов бокса. «Современная история бокса очень сильная. В городе работают 30 тренеров, это хорошие специалисты. Наши спортсмены известны в стране и за рубежом. Они показывают хорошие результаты, завоевывают первые и призовые места на первенствах и чемпионатах России и Европы. У нас в школе есть музей бокса, где представлены медали местных спортсменов с чемпионата Советского Союза», - рассказал директор «Хабаровского городского центра развития бокса» Николай Егоров.

Первенство города пройдет 19-21 января в спортивном комплексе «Арсеналец» по адресу ул. Тихоокеанская, 60. Торжественное открытие состоится в первый день состязаний в 13:30. Победителей и призёров наградят медалями и грамотами управления по физической культуре и спорту администрации города. По итогам первенства будет сформирована сборная, которая представит Хабаровск на краевых соревнованиях.