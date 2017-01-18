Хабаровский край получил право принять Чемпионат мира по хоккею с мячом 2018 года. Решение принято сегодня на межведомственной комиссии по проведению международных соревнований в Российской Федерации по итогам конкурсного отбора. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.
Регион примет Чемпионат по бенди уже в третий раз. С такой инициативой выступил Губернатор края Вячеслав Шпорт.
«Наш регион по праву можно назвать территорией русского хоккея. Предстоящий Чемпионат пройдет на высшем уровне и станет ярким, уникальным событием, праздником для всех наших жителей. Мы обеспечим безопасность и работу всех служб по высшему мировому стандарту. Хабаровскому краю нужны крупные международные спортивные события», - отметил Вячеслав Шпорт.
Глава региона также добавил, что на положительное решение комиссии во многом повлияло успешное и регулярное проведение в регионе крупных международных соревнований, наличие развитой спортивной и туристической инфраструктуры.
Губернатор также подчеркнул, что предстоящий Чемпионат мира по хоккею с мячом в очередной раз привлечет интерес к региону на международном уровне, позволит повысить его инвестиционную и туристическую привлекательность.
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