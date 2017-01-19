В Хабаровске появится программа поддержки личных подсобных хозяйств и пчеловодства

Она базируется на совместных расходных обязательствах муниципального и краевого бюджетов. Проект находится в стадии разработки и будет принят в окончательном варианте к началу осени нынешнего года. Об этом рассказал начальник городского отдела пищевой промышленности и продовольственных ресурсов Олег Фомин. Об этом РИА "27 Регион" сообщил сотрудник пресс-службы администрации г. Хабаровска Анна Чак.

«Главная цель этой муниципальной программы – за счет оказания финансовой поддержки владельцам подсобных хозяйств увеличить на рынке дальневосточной столицы долю сельхозпродукции местного производства. Это же – главное условие выделения материальной помощи фермерам Хабаровска: мясо, мед, молоко и прочие продукты, произведенные ими, должны занять место исключительно на полках магазинов краевой столицы и на столах хабаровчан. На сегодняшний день краевой центр обеспечивает себя местными мясопродуктами только на 35%, картофелем – на 75%, на 52% - овощами и лишь на 22% фруктами и ягодами», - сказал он.

Сейчас в городском реестре насчитывается всего три крупных крестьянско-фермерских, 15 тысяч личных подсобных хозяйств и только двое официально зарегистрированных пчеловодов (хотя фактически их гораздо больше). С ассортиментом предлагаемой ими продукции хабаровчане и гости города уже успели познакомиться на столь популярных в Хабаровске «Ярмарках выходного дня», постепенно она появляется и на прилавках крупных торговых сетей.

«Каждый из владельцев подворий, заключивший с муниципалитетом соглашение о том, что все произведенные им продукты пойдут на хабаровский рынок, будет вправе рассчитывать на материальную помощь в рамках вышеуказанного проекта», - сообщил Фомин. Он также напомнил о том, что в Хабаровске уже не первый год действует программа поддержки садоводов и дачников. На ее реализацию в текущем году было выделено 1,6 миллиона рублей. Теперь материальную помощь смогут получить производители мяса, молока и меда.

Стоит отметить, что финансовые вливания будут целевыми, например, на поддержание дойного стада коров, поголовья свиноматок или сохранение пчелиных семей (приобретение для них кормов и лекарств). О том, каков будет размер помощи, сколько составит доля, выделяемая из муниципального бюджета, и в каких объемах хабаровских сельхозпроизводителей поддержат из краевой казны, по словам Фомина, говорить пока рано, так как работа над новой программой в самом разгаре, и окончательный расчет всех сумм еще не проведен.

А, между тем, хабаровские сельхозпроизводители уже ждут ее с нетерпением. В их числе – хабаровский заводчик индюков Армен Пилипосян. Выращенные им индейки украсили новогоднее меню – 2017 многих хабаровчан. Пока он – единственный в городе поставщик этого питательного, полезного диетического мяса. Сегодня в вольерах комфортабельного птичника Пилипосяна, построенного с соблюдением всех современных норм освещения и вентиляции в поселке Сосновка под Хабаровском, расхаживают 120 индеек, но к лету птицевод планирует увеличить поголовье в 6 раз. Для этого самолетом из Франции будут доставлены несколько тысяч яиц самой мясной индюшачьей породы (вес взрослого самца достигает 14 килограммов) – «бронзовой». По своим вкусовым качествам мясо этих птиц также считается непревзойденным.

Чтобы добиться успеха в их разведении, Армен Пилипосян даже прошел специальные обучающие курсы по промышленному индюководству. В год он рассчитывает давать городу 36 тонн диетической продукции, причем, помимо мяса, будет готов реализовывать населению живых цыплят для разведения на личных подворьях. Для того чтобы составить достойную конкуренцию поставщикам из других регионов России, птицеводу нужна финансовая поддержка – в этом году необходимо построить новый большой птичник, забойный и упаковочный цеха. В том, что мясо индейки станет пользоваться спросом у хабаровчан, фермер не сомневается и уже к концу текущего года намерен обеспечить им местных гурманов.