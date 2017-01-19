Этнографическая телеэкспедиция «От Миклухи до Маклая» посетит Хабаровск

Автомобильная научно–познавательная этнографическая телеэкспедиция «От Миклухи до Маклая» пройдет в России впервые. Хабаровск станет одним из заключительных городов российской части экспедиции.

Три экипажа путешественников в команде со съемочной группой и фоторепортерами, во главе с прямым потомком всемирно известного путешественника, его полного тески – Николая Николаевича Миклухо–Маклая запланировали двухэтапную экспедицию. Первый этап – путешествие по России. Экспедиция за 40 дней охватит 20 городов России. Хабаровск, в графике экспедиции разместился между Биробиджаном и Уссурийском и станет одним из заключительных этапов в российской части.

Затем начинается зарубежный этап: КНР, Лаос, Таиланд, Малайзия, Индонезия, Папуа–Новая Гвинея, Австралия. В каждом городе планируется проведение культурно–образовательных мероприятий, посвященных популяризация географии и этнографии, развитию туристического потенциала российских регионов и проведение научных исследований. Старт экспедиции запланирован на март 2017 года. Прямые включения будут вестись в онлайн режиме на сайте экспедиции. ИА «Хабаровский край сегодня»