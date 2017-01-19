Началась регистрация на участие в региональном этапе международного чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge. Чемпионат по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge проводится в России 2006 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Комитета по молодежной политике Правительства Хабаровского края.
За это время опыт управления международной компанией получили более 60 000 человек из разных регионов страны. В 2017 году в число регионов, в которых проводится чемпионат, вошел и Хабаровский край. GMC представляет собой игровую модель, которая дает возможность менее чем за месяц получить опыт управления компанией. Подобный опыт можно приравнять к нескольким годам работы в условиях глобальной конкуренции. С помощью комплексного компьютерного бизнес–симулятора, моделирующего деятельность предприятия в условиях конкурентной среды, участники, не отрываясь от рабочего процесса, развивают не только бизнес, но и личные компетенции.
Чтобы быть допущенными к управлению виртуальной компанией, необходимо сформировать команду из 4–5 человек и зарегистрироваться на сайте globalmanager.ru. Регистрация на участие в кубке Хабаровского края уже открыта и продлится до 19 февраля. К участию приглашаются студенты, аспиранты, бизнесмены и предприниматели, преподаватели и тренеры, профессиональные управленцы и государственные служащие. В региональном этапе смогут принять бесплатное участие до 32 команд.
По окончанию отборочного этапа будет сформирован рейтинг команд–участниц, ключевым показателем станет инвестиционная привлекательность компании. В финал пройдет только 8 команд. Участие в национальном этапе сможет принять лишь одна команда.
– Региональный этап проводится в Хабаровском крае впервые. Для нас это большое событие и я убежден, что в скором времени данный чемпионат получит такой же приоритет, как и движение World Skills Russia. Уверен, наша молодежь проявит большой интерес к GMC и покажет хорошие результаты, – комментирует председатель комитета по молодежной политике Правительства Хабаровского края Иван Джуляк.
Организатор чемпионата в России – РАНХиГС при Президенте РФ при поддержке Агентства стратегических инициатив. Региональный этап международного чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge проводится при поддержке Правительства Хабаровского края.
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