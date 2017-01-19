Проезд в автобусах Хабаровска может подорожать

Новый тариф на перевозку пассажиров хотят получить хабаровские транспортники. Установить его может только правительство края, и то лишь для муниципальных предприятий.

«По Федеральному закону 220-ФЗ те, кто работает по нерегулируемому тарифу имеют полную свободу действий. Они никому ничего не должны говорить. У нас никаких рычагах в этом плане нет. Есть только регулирование тарифов на муниципальный транспорт», – рассказал начальник управления транспорта администрации Хабаровска Сергей Суковатый.

В последний раз плата за проезд поднималась в мае прошлого года и составила 22 рубля. В настоящее время себестоимость проезда в автобусах МУП «ХПАТП № 1» составляет 25 рублей.

«Не понимаю, почему все так негативно реагируют на повышение тарифа. Все понимают, что это объективная необходимость. Посмотрите за последний год, что у нас не поднялось в цене? Из всех потребляемых ресурсов транспортного предприятия не поднялась только заработная плата работника. Это и ведёт к тому, что объективно себестоимость повышается, а значит тариф повысится рано или поздно», – отметил руководитель ХПАТП-1 Алексей Деменок.

При этом коммерческие перевозчики называют ещё более высокую стоимость.

«Как только у нас появится возможность – сразу поднимем тариф, хоть до 50 рублей. Но это произойдёт тогда, когда созреют экономические условия. Они включают в себя и платёжеспособность нашего пассажира. Есть целый комплекс проблем, которые влияют. Оптимально на данный момент проезд в Хабаровске на автобусах большой вместимости должен составлять 30 рублей», – добавил руководитель компании «Пять звёзд» Юрий Васильев. ИА «Хабаровский край сегодня»