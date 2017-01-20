Информация городской диспетчерской службы на 20 января 2017 года

По состоянию на 7.00 часов 20 января в Хабаровске нет отключений отопления и холодного водоснабжения. Из-за порыва стояка горячая вода временно не подается в дом 76 по улице Фрунзе. Газом заправлено 15 ГРУ или 39,59 тонны топлива. В городе не работает 111 лифтов. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

На уборке дорог, дворов и улиц краевого центра вчера днём работало 87, а ночью – 41 единица техники предприятий дорог и внешнего благоустройства. С дорог и улиц города вывезено 16,8 кубометра мусора и 1966 кубометров снега. На хабаровские трассы высыпано 120,5 тонны песчано-соляной смеси. За нарушение правил парковки эвакуировано 30 автомобилей.

По данным ЕГДС в городе за сутки произошло 49 ДТП, зафиксировано 2 пожара и 2 возгорания, на пульт «03» поступило 770 вызовов. Сегодня утром на маршруты вышло 639 единиц транспорта: 41 трамвай, 20 троллейбусов, 578 автобусов.