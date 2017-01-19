Почётного гражданина города выберут в Хабаровске

В Хабаровске начался прием документов на выдвижение кандидатов, достойных присвоения звания «Почетный гражданин». Это звание присваивается персонально и при жизни в знак признания особо выдающихся заслуг перед городом, поощрения личной деятельности граждан, направленной на пользу Хабаровску, обеспечение его благополучия и процветания.

В 2016 году были внесены изменения в порядок выдвижения кандидатов на звание «Почетный гражданин». Так, увеличено минимальное количество организаций, ходатайствующих о выдвижении одного кандидата, с трех до семи. Установлено требование к кандидату на присвоение звания «Почетный гражданин» об отсутствии неснятой или непогашенной судимости, а также задолженности по налогам и сборам.

Почетного гражданина Хабаровска выбирают каждую весну накануне Дня города по результата сбора подписей. В прошлом году звание было присвоено председателю общественной организации «Даманцы» Александру Князеву. В год 70-летия Великой Победы почетным гражданином стал ветеран, полковник в отставке Борис Аркадьевич Кожевников. Ранее звание присваивалось спортсменам, прославившим Хабаровск на международных соревнованиях, общественным деятелям, рабочим и инженерам, артистам и художникам.

Документы на выдвижение подаются учреждениями и организациями в срок до 1 марта в администрацию города по адресу: Хабаровск, ул. Карла Маркса, 66, каб. 221. Телефоны для справок: 41 97 77, 41 98 11. ИА «Хабаровский край сегодня»